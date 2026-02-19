Koster Sentil Arahan Presiden Prabowo: Serius Membenahi Sampah & Pariwisata Bali

JPNN.com

Jumat, 20 Februari 2026 – 00:30 WIB
Gubernur Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Plus di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Plus di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026).

Rapat koordinasi ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bali secara terpadu.

Khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tata kelola pariwisata, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan berlandaskan visi Bali Era Baru.

“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia.

Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” kata Gubernur Koster.

Koster mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan volume sampah kiriman saat musim tertentu, khususnya pada bulan Desember hingga Januari akibat arus laut.

Oleh karena itu, Koster minta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.

