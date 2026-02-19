Koster Minta BPKP Kawal Tata Kelola Haluan Bali 100 Tahun, Kadiv Yankum Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum Bali I Wayan Redana menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Bali berlangsung, Kamis (19/2) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Kadiv Yankum, I Wayan Redana hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam acara yang turut dihadiri oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Acara ini juga mengundang DPRD Provinsi Bali dan berbagai unsur Forkopimda Provinsi Bali, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali, serta jajaran instansi vertikal lainnya.

Rangkaian prosesi dimulai dengan pengukuhan oleh Gubernur Bali yang dilanjutkan dengan Serah Terima Memori Jabatan.

Penyerahan memori jabatan dilakukan oleh Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa, Heru Tarsila, kepada Kepala Perwakilan BPKP Bali yang baru saja dikukuhkan, Tri Wibowo Aji.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho, memberikan arahan strategis mengenai peran BPKP dalam mengawal pembangunan di Pulau Dewata.

"BPKP memiliki tugas vital untuk memastikan target-target pembangunan tercapai dengan tepat sasaran. Kami berkomitmen mengawal pembangunan Bali dalam konsep Tri Hita Karana dengan memperkuat akuntabilitas serta efektivitas di setiap lini pemerintahan," kata Setyo Nugroho.