KEK Kura-Kura Gandeng Komunitas Nukari: Sulap Lahan Tidur Memiliki Nilai Guna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali berkomitmen mengoptimalkan area yang tersedia di kawasan agar tetap produktif, hijau dan memiliki nilai guna.

Berkolaborasi dengan Komunitas Nukari Desa Serangan, upaya ini diwujudkan melalui Planting Program dan Floating Garden di dalam kawasan.

Inisiatif ini merupakan inovasi kreatif dalam memanfaatkan lahan daratan dan kolam secara lebih produktif bersama dengan komunitas masyarakat setempat.

Dalam kolaborasi ini, KEK Kura Kura Bali berperan memfasilitasi ketersediaan area, sementara Komunitas Nukari Desa Serangan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan program.

Sebagai komunitas yang aktif dalam daur ulang plastik, instalasi seni, dan pembibitan tanaman, kehadiran Nukari memberikan sentuhan kreatif yang tetap mengedepankan unsur budaya dan tradisi.

Inisiatif Planting Program ini disambut baik oleh komunitas Nukari karena memberikan ruang produktif dan kreasi bagi masyarakat Desa Serangan.

Perwakilan Nukari I Wayan Darmaja menuturkan, lahan yang ditanami sejumlah jenis tanaman pangan tersebut kini mulai menghasilkan buah, sejak penanaman tiga bulan lalu.

‘’Kami dari Nukari diberikan wadah untuk menanam berbagai tanaman, seperti pisang, ketela rambat, ubi kayu, kunyit, sayuran hingga cabai.