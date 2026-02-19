JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kronologi Pencabutan Izin BPR Kamadana: Manajemen Menyerah, LPS Proses Likuidasi

Kronologi Pencabutan Izin BPR Kamadana: Manajemen Menyerah, LPS Proses Likuidasi

Kamis, 19 Februari 2026 – 15:17 WIB
Kronologi Pencabutan Izin BPR Kamadana: Manajemen Menyerah, LPS Proses Likuidasi - JPNN.com Bali
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Ilustrasi/Dokumentasi JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menghentikan operasional PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

Penghentian operasional BPR Kamadana karena terbukti ada penyimpangan atau fraud dan abai dalam prinsip kehati-hatian.

OJK mencabut izin usaha BPR Kamadana sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026.

Baca Juga:

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Kamis (19/2) mengatakan, sebelum operasional BPR Kamadana dihentikan, pihaknya telah melaksanakan seluruh pengawasan mulai dari peningkatan intensitas pengawasan hingga menetapkan sanksi administratif.

“Sejak permasalahan terdeteksi, OJK melakukan pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu,” ujar Kristrianti Puji Rahayu dilansir dari Antara.

OJK kemudian melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

Baca Juga:

Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

Oleh karena itu, pada 18 Desember 2024 status pengawasan BPR itu ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menghentikan operasional PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   OJK Otoritas Jasa Keuangan BPR Kamadana Bali LPS Lembaga Penjamin Simpanan kintamani OJK Provinsi Bali Froud

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United?

  2. Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan - JPNN.com Bali

    Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan

  3. Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU