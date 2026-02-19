Cek Jadwal Buka Puasa & Salat Magrib di Bali Kamis (19/2), Ini Keutamaannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Beberapa jam lagi umat Muslim di Bali berbuka puasa.

Buka puasa pada Kamis hari ini (19/2) menandakan umat muslim di Bali telah menjalankan ibadah puasa Ramadan hari pertama.

Berdasarkan kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah yang ditulis Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh Al-Qumi, banyak keutamaan puasa Ramadan pada hari pertama.

Sebagai pembuka rangkaian puasa Ramadan, Allah SWT memberikan keutamaan yang cukup besar di hari pertama.

Hal ini agar umat Muslim yang menjalankannya bersemangat sampai akhir Ramadan nanti.

Pada permulaan puasa, Allah SWT akan mengampuni semua dosa, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi.

Selain itu, Allah SWT juga bakal meninggikan derajat orang yang berpuasa, serta membangun lima puluh ribu kota di surga untuk orang yang berpuasa.

Oleh karena itu, beruntung bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini.