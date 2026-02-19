JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Harmonisasi Ranperbup Insentif Fiskal, Ini Saran Tim Perancang

Kemenkum Bali Harmonisasi Ranperbup Insentif Fiskal, Ini Saran Tim Perancang

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:21 WIB
Kemenkum Bali Harmonisasi Ranperbup Insentif Fiskal, Ini Saran Tim Perancang - JPNN.com Bali
Kepala Divisi PPPH Kemenkum Bali Mustiqo Vitra Ardiansyah memimpin rapat harmonisasi Ranperbup Badung terkait pemberian insentif fiskal kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia kemarin. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Divisi PPPH Kemenkum Bali menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Badung terkait pemberian insentif fiskal kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Rapat dipimpin Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardiansyah.

Baca Juga:

Mustiqo Vitra menyampaikan bahwa pengharmonisasian dilakukan untuk memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan konflik norma.

Pemrakarsa kemudian memaparkan latar belakang penyusunan Ranperbup sebagai dasar hukum pemberian insentif fiskal guna mendukung percepatan proyek strategis nasional di wilayah Badung.

Perwakilan Badan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa kebijakan insentif fiskal merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Pemerintah daerah dipandang perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha, tetapi tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan akuntabel.

Dalam pembahasan teknis, tim perancang Kanwil Kemenkum Bali memaparkan matriks penyempurnaan Ranperbup, termasuk perbaikan konsideran serta teknik perumusan norma.

Divisi PPPH Kemenkum Bali menggelar rapat harmonisasi Ranperbup Badung terkait pemberian insentif fiskal kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali pemkab badung harmonisasi Ranperbup Insentif Fiskal PT Angkasa Pura Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardiansyah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United?

  2. Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan - JPNN.com Bali

    Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan

  3. Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU