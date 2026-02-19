Bali Macet Parah, Bus Laut Jadi Solusi Dibanding Menunggu Tol Gilimanuk - Mengwi

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:08 WIB
Ilustrasi taksi air yang akan melayani Bandara Gusti Ngurah Rai - Desa Canggu untuk mengatasi kemacetan parah di kawasan Bali selatan. Foto: ANTARA/HO-Pelindo Benoa Denpasar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus angkat bicara seusai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, beberapa hari lalu.

Pada saat rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Rabu kemarin (18/2), Lasarus mendorong pengembangan transportasi bus laut sebagai solusi mengatasi kemacetan di Bali.

Hal ini harus dilakukan menyusul tingginya kepadatan lalu lintas sebagai dampak pertumbuhan pariwisata di Bali.

"Bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini dimaksimalkan.

Menurut saya itu lumayan bisa mengurai, mengurai masyarakat yang berpindah dari satu pantai ke pantai lain," kata Lasarus dilansir dari Antara.

Menurut Lasarus, kondisi lalu lintas di Bali sudah sangat padat sehingga diperlukan alternatif transportasi massal yang mampu memindahkan penumpang melalui jalur laut secara lebih efektif.

“Kami telah meninjau langsung kondisi kepadatan transportasi dan kebutuhan peningkatan konektivitas antarpelabuhan bagi mobilitas masyarakat dan wisatawan sangat krusial,” ujar Lasarus.

Simulasi awal menunjukkan terdapat sejumlah pelabuhan di Bali yang berpotensi dioptimalkan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong pengembangan transportasi bus laut sebagai solusi mengatasi kemacetan di Bali.
