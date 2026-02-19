Target Wisata Tercapai, Koster Sorot Ancaman Alih Fungsi Lahan di Bali

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 08:37 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster saat memberi sambutan pada pelantikan pengurus DPW Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali di KEK Sanur, kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali masa bakti 2026-2031 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Rabu kemarin (18/2).

Koster saat memberi sambutan mengungkapkan keberhasilan pembangunan Bali yang terintegrasi dalam konsep satu kesatuan wilayah (satu pulau, satu pola, satu tata kelola).

Strategi ini terbukti efektif meningkatkan kontribusi sektor pariwisata secara signifikan.

Sepanjang 2025, jumlah turis asing yang berkunjung ke Bali mencapai 7,05 juta orang—berkontribusi besar terhadap total nasional yang mencapai 15,39 juta orang.

Angka ini menunjukkan tren positif dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 6,3 juta wisatawan mancanegara (wisman).

“Kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Saya mengajak seluruh stakeholder untuk bersatu dan berpegang teguh pada prinsip membangun Bali secara fokus, tulus, dan lurus," ujar Koster.

Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Koster tidak menampik adanya tantangan besar yang mengancam keaslian budaya Bali.

