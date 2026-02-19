Kalender Bali Kamis (19/2): Baik Memberi Petuah, Jangan Bepergian atau Ini

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:31 WIB
Ilustrasi kalender Bali Kamis 19 Februari 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Prangbakat. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (19/2) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Paing Prangbakat.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (19/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 19 Februari 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Prangbakat: Hari baik memberi petuah, jangan bepergian atau pindah rumah
