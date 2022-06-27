JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik Kamis (19/2): Tibubeneng hingga Bali Timur Terdampak

Info Pemadaman Listrik Kamis (19/2): Tibubeneng hingga Bali Timur Terdampak

Kamis, 19 Februari 2026 – 00:30 WIB
Info Pemadaman Listrik Kamis (19/2): Tibubeneng hingga Bali Timur Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pekerja PT PLN melakukan perbaikan infrastruktur kelistrikan. Foto: ANTARA/HO-PLN UID Jatim

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (19/2) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (19/2):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik PLN PT PLN Persero Tibubeneng bali timur PLN UID Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan - JPNN.com Bali

    Jadwal Latihan PSIM Berubah Menjelang Kontra Bali United, Adaptasi Bulan Ramadan

  2. Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Bikin PSIM Rugi Besar Menjelang Kontra Bali United, ternyata

  3. Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini - JPNN.com Bali

    Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU