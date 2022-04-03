Cek Jadwal Imsak & Subuh Hari Pertama Ramadan di Bali Kamis (19/2), Lengkap!

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 01:10 WIB
Ilustrasi jadwal imsak dan subuh pada bulan Ramadan. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Puasa Ramadan 2026 telah tiba.

Umat muslim di Pulau Bali dan seluruh Indonesia, Kamis hari ini (19/2) mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan hari pertama.

Bulan Ramadan ini memiliki banyak keberkahan, keutamaan dan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Keberkahan pertama, puasa Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan.

Keberkahan kedua, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yakni Lailatul Qadar.

Mengingat puasa Ramadan telah tiba, yuk cek jadwal imsak dan salat subuh pada Kamis (19/2) dilansir dari Kanwil Kemenag Bali dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Karangasem:

Berikut jadwal Imsak dan salat Subuh pada hari pertama puasa Ramadan 2026 di Provinsi Bali pada Kamis 19 Februari 2026 versi Kementerian Agama.
