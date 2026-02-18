Mayjen TNI Piek Budyakto Jajaran TNI Kawal Program Presiden Prabowo

bali.jpnn.com, BADUNG - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto minta anggota untuk mengawal berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan sampah di Bali.

Mayjen TNI Piek Budyakto saat acara Rapat Pimpinan (Rapim) di Balai Budaya Girinata Mandala, Puspem Badung, Bali, Rabu (18/2), mengajak seluruh jajaran Kodam Udayana untuk terus mendukung pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah.

Hal ini untuk meningkatkan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari sistem pertahanan wilayah Bali Nusra.

“Saya yakin seluruh jajaran telah memahami tugas masing-masing, sehingga tinggal menjabarkan dan melaksanakan program secara nyata di lapangan,” kata Mayjen TNI Piek Budyakto dilansir dari Antara.

Jenderal TNI bintang dua ini juga menyoroti kondisi lingkungan di Bali yang dinilai masih menghadapi persoalan sampah sehingga berpotensi memengaruhi citra pariwisata.

Belum lagi terkait kerentanan ekonomi Bali akibat ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata.

Oleh karena itu, Mayjen Piek Budyakto minta Babinsa berperan aktif menjaga lingkungan dan kearifan lokal.

Rapim tersebut diikuti seluruh Pejabat utama Kodam, Komandan Satuan (Dansat), Kepala Badan Pelaksana (Kabalak), serta Babinsa jajaran Kodam IX/Udayana se-Bali.