Koster Minta Pelaku Wisata Lobi APBN untuk Infrastruktur: Jangan Merecoki!

Rabu, 18 Februari 2026 – 16:02 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster minta pelaku usaha pariwisata mendukung langkahnya minta pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur, Denpasar, Rabu (18/2). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster minta pelaku usaha pariwisata di Bali mendukung langkahnya mencari bantuan pemerintah pusat dalam penganggaran pembangunan infrastruktur.

Pemprov Bali saat ini sedang menjajaki sejumlah kementerian meminta tambahan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur.

“Saya mengajak semua pelaku usaha terutama sekali usaha pariwisata karena paling berkepentingan dengan infrastruktur itu agar mendukung.

Jangan merecoki, ini berkaitan dengan masa depan Bali,” kata Gubernur Koster dalam Bali Economic Investment Forum (BEIF) di Denpasar, Rabu (18/2).

Menurut Koster, selama ini untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, alokasi APBN cenderung bersifat normatif, tanpa memperhitungkan spesifik kebutuhan wilayah.

Contohnya, seperti Bali yang merupakan daerah wisata unggulan.

“Bali tidak minta menjadi daerah wisata, tetapi secara alami Bali menjadi daerah wisata dan berkontribusi terhadap Indonesia.

Jadi, jangan dibiarkan, karena Bali tidak mampu membangun infrastruktur skala besar hanya dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujar Koster dilansir dari Antara.

