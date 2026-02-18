Momen Nyepi dan Idulfitri 2026 Berdekatan, Simak Pesan Kakanwil Kemenag

JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 15:28 WIB
Kepala Kanwil Kemenag Bali I Gusti Made Sunartha membahas Hari Suci Nyepi berdekatan dengan Idul Fitri, Badung, Bali, Selasa (17/2). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Bali minta masyarakat menjadikan momen Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang datang dalam waktu berdekatan sebagai anugerah.

Hasil pemantauan hilal 1 Ramadan atau awal puasa di Bali menunjukkan puasa tahun ini dimulai pada Kamis (19/2) besok.

Itu artinya Hari Raya Idulfitri akan jatuh pada 21 Maret 2026 atau hanya berjarak dua hari dari Hari Suci Nyepi.

“Ini (Februari) kan bulannya sampai tanggal 28, berarti akan mundur dua hari, atau Lebaran sekitar tanggal 21.

Jadi, tidak tepat saat Nyepi,” ujar Kanwil Kemenag Bali I Gusti Made Sunartha dilansir dari Antara.

Meski tidak tepat saat Hari Suci Nyepi, malam takbiran menyambut Lebaran nantinya bertepatan dengan Ngembak Geni atau perayaan sehari setelah Tapa Bratha Penyepian.

Oleh karena itu, Kemenag Bali mengajak masyarakat untuk menjadikan perayaan hari raya yang berhimpitan ini sebagai anugerah untuk bisa mengendalikan diri, saling menghormati, saling menghargai, dan mencurahkan cinta kasih kepada sesama manusia.

Kemenag Bali mengajak masyarakat menjadikan peristiwa ini waktu untuk saling menghargai dan bersuka cita.

