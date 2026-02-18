Landak Jawa Masuk Vila WNA Zimbabwe, Tim WRU BKSDA Bali Bergerak

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali mengevakuasi seekor Landak Jawa (Hystrix javanica) yang masuk ke dalam perangkap di salah satu vila di Babakan Canggu, Kuta Utara, Badung, pekan kemarin.

Evakuasi dilakukan setelah Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) BKSDA Bali menerima laporan keberadaan landak di sekitar area vila milik warga negara asing (WNA) Zimbabwe bernama Marushka.

Petugas segera memasang perangkap sesuai prosedur penanganan konflik satwa liar.

Setelah dua hari melakukan pemantauan, seekor Landak Jawa berhasil masuk ke dalam perangkap dan selanjutnya dievakuasi oleh tim di lokasi.

Berdasar hasil pemeriksaan awal, landak dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan luka maupun gangguan fisik.

Satwa tersebut selanjutnya dititiprawatkan di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tabanan untuk menjalani observasi, pemantauan kondisi kesehatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan peran aktif dalam melaporkan keberadaan satwa dilindungi, BKSDA Bali memberikan piagam penghargaan kepada pemilik villa, Marushka.

Tindakan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mendukung upaya pelestarian satwa liar di Bali.