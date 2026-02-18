JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Indeks Harga Properti Komersial di Bali Melemah, Ini penyebabnya

Indeks Harga Properti Komersial di Bali Melemah, Ini penyebabnya

Rabu, 18 Februari 2026 – 10:34 WIB
Indeks Harga Properti Komersial di Bali Melemah, Ini penyebabnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi properti hotel nonbintang di kawasan Seminyak, Kuta, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan indeks harga properti komersial di Bali melemah pada triwulan IV-2025.

Kondisi ini karena dipengaruhi diversifikasi akomodasi penginapan dan pergeseran penggunaan kantor oleh pelaku usaha.

“Pelaku usaha perhotelan melakukan koreksi harga agar tetap kompetitif di tengah melandainya permintaan,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Erwin Soeriadimadja mengatakan indeks harga properti komersial di Bali pada akhir 2025 itu tumbuh 0,68 persen.

Namun, realisasi itu jauh lebih rendah dibandingkan triwulan III-2025 sebesar 3,65 persen.

Menurutnya, perkembangan harga properti tahunan itu didorong oleh pertumbuhan perkantoran sewa, ritel sewa, serta hotel.

Baca Juga:

Melandainya permintaan ditunjukkan oleh Indeks Permintaan Properti Komersial di Bali pada triwulan IV-2025 yang mengalami penurunan sebesar 4,80 persen.

Penurunan itu didorong oleh segmen perkantoran sewa sebesar 5,98 persen dan hotel sebesar 6,71 persen.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan indeks harga properti komersial di Bali melemah pada triwulan IV-2025 karena disebabkan dua faktor utama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   properti Indeks Harga Properti Bank Indonesia Bali hotel akomodasi wisata

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini - JPNN.com Bali

    Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini

  2. Suporter Kritik Taktik Johnny Jansen, Gap Pemain Asing & Lokal Terlalu Jauh - JPNN.com Bali

    Suporter Kritik Taktik Johnny Jansen, Gap Pemain Asing & Lokal Terlalu Jauh

  3. Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC - JPNN.com Bali

    Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU