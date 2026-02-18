JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Penyeberangan di Gilimanuk Periode Libur Imlek Lancar, Padat saat Arus Mudik

Penyeberangan di Gilimanuk Periode Libur Imlek Lancar, Padat saat Arus Mudik

Rabu, 18 Februari 2026 – 10:13 WIB
Penyeberangan di Gilimanuk Periode Libur Imlek Lancar, Padat saat Arus Mudik - JPNN.com Bali
Ilustrasi kendaraan masuk kapal motor penumpang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali memastikan lalu lintas jalur penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk lancar tanpa kemacetan selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.

Situasi lancar ini tercermin dari volume kendaraan keluar-masuk Bali menjelang puncak Imlek Minggu (15/2) yang tidak berbeda jauh dari kondisi rata-rata harian.

Berdasar data Korsatpel Gilimanuk dan Perhitungan Traffic Counting BPTD Kelas II Bali, rata-rata kendaraan masuk periode 1-15 Februari 2026 sebanyak 5.557 unit.

Baca Juga:

Perinciannya, kendaraan roda dua 1.544 unit dan kendaraan roda empat 4.013 unit.

Volume kendaraan masuk pada puncak arus kedatangan Imlek yaitu 15 Februari sebanyak 6.788 unit atau tidak berbeda jauh.

“Sejauh ini tidak terjadi kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk.

Baca Juga:

Tidak terjadi lonjakan signifan kendaraan yang masuk Bali selama libur Imlek,” ujar Kadishub Bali I Kadek Mudarta di Denpasar, kemarin (17/2).

I Kadek Mudarta memprediksi kemacetan di jalur Pelabuhan Gilimanuk baru akan terjadi bulan Maret, mengingat Imlek kali ini hanya berjarak satu bulan dari libur panjang lebaran dan Nyepi.

Dishub Bali memastikan lalu lintas jalur penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk lancar tanpa kemacetan selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pelabuhan gilimanuk imlek Imlek 2026 Libur Imlek Hari Raya Idulfitri Hari Raya Nyepi Dishub Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini - JPNN.com Bali

    Respons Mauro Ziljstra Setelah Debut Bareng Persija, Ricky Nelson Sentil Ini

  2. Suporter Kritik Taktik Johnny Jansen, Gap Pemain Asing & Lokal Terlalu Jauh - JPNN.com Bali

    Suporter Kritik Taktik Johnny Jansen, Gap Pemain Asing & Lokal Terlalu Jauh

  3. Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC - JPNN.com Bali

    Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU