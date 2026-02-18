Penyeberangan di Gilimanuk Periode Libur Imlek Lancar, Padat saat Arus Mudik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali memastikan lalu lintas jalur penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk lancar tanpa kemacetan selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.

Situasi lancar ini tercermin dari volume kendaraan keluar-masuk Bali menjelang puncak Imlek Minggu (15/2) yang tidak berbeda jauh dari kondisi rata-rata harian.

Berdasar data Korsatpel Gilimanuk dan Perhitungan Traffic Counting BPTD Kelas II Bali, rata-rata kendaraan masuk periode 1-15 Februari 2026 sebanyak 5.557 unit.

Perinciannya, kendaraan roda dua 1.544 unit dan kendaraan roda empat 4.013 unit.

Volume kendaraan masuk pada puncak arus kedatangan Imlek yaitu 15 Februari sebanyak 6.788 unit atau tidak berbeda jauh.

“Sejauh ini tidak terjadi kemacetan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk.

Tidak terjadi lonjakan signifan kendaraan yang masuk Bali selama libur Imlek,” ujar Kadishub Bali I Kadek Mudarta di Denpasar, kemarin (17/2).

I Kadek Mudarta memprediksi kemacetan di jalur Pelabuhan Gilimanuk baru akan terjadi bulan Maret, mengingat Imlek kali ini hanya berjarak satu bulan dari libur panjang lebaran dan Nyepi.