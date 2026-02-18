JPNN.com

Kalender Bali Rabu (18/2): Baik untuk Dewasa Pernikahan & Membuat Program

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:40 WIB
Kalender Bali Rabu (18/2): Baik untuk Dewasa Pernikahan & Membuat Program - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 18 Februari 2026 bertepatan dengan Buda Umanis Prangbakat. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (18/2) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Prangbakat.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (18/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 18 Februari 2026 bertepatan dengan Buda Umanis Prangbakat: Hari baik untuk dewasa pernikahan, berlatih & membuat program
