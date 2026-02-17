MBG di Bali Berlanjut Meski Puasa, Siswa Muslim Dapat Paket Bisa Dibawa Pulang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali memastikan penyaluran paket makan bergizi gratis (MBG) kepada para pelajar tetap berlanjut meski bulan Puasa Ramadan.

Alasannya, mayoritas penerima program unggulan Presiden Prabowo itu adalah pelajar beragama Hindu.

“Program MBG tetap berjalan seperti biasa, diberikan menu basah dan lain sebagainya.

Di Bali memang mayoritas Hindu siswanya,” ujar Koordinator BGN Provinsi Bali, Risca Christina, dilansir dari Antara.

Menurut Risca Christina, BGN Provinsi Bali awalnya telah mengembalikan keputusan ke tiap-tiap sekolah.

Karena di Bali institusi pendidikan didominasi siswa non-Muslim maka selama bulan puasa MBG tetap disalurkan di waktu istirahat.

Untuk siswa Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan tetap mendapat paket MBG berupa makanan kering yang dapat dibawa pulang.

“Jika ada siswa yang beragama Islam itu sekolahnya di sekolah mayoritas Hindu, itu mereka mendapat menu kering untuk dibawa pulang.