JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini MBG di Bali Berlanjut Meski Puasa, Siswa Muslim Dapat Paket Bisa Dibawa Pulang

MBG di Bali Berlanjut Meski Puasa, Siswa Muslim Dapat Paket Bisa Dibawa Pulang

Selasa, 17 Februari 2026 – 21:37 WIB
MBG di Bali Berlanjut Meski Puasa, Siswa Muslim Dapat Paket Bisa Dibawa Pulang - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelajar SD sedang menyantap Program MBG. Foto Ilustrasi: Romensy Augustino/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali memastikan penyaluran paket makan bergizi gratis (MBG) kepada para pelajar tetap berlanjut meski bulan Puasa Ramadan.

Alasannya, mayoritas penerima program unggulan Presiden Prabowo itu adalah pelajar beragama Hindu.

“Program MBG tetap berjalan seperti biasa, diberikan menu basah dan lain sebagainya.

Baca Juga:

Di Bali memang mayoritas Hindu siswanya,” ujar Koordinator BGN Provinsi Bali, Risca Christina, dilansir dari Antara.

Menurut Risca Christina, BGN Provinsi Bali awalnya telah mengembalikan keputusan ke tiap-tiap sekolah.

Karena di Bali institusi pendidikan didominasi siswa non-Muslim maka selama bulan puasa MBG tetap disalurkan di waktu istirahat.

Baca Juga:

Untuk siswa Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan tetap mendapat paket MBG berupa makanan kering yang dapat dibawa pulang.

“Jika ada siswa yang beragama Islam itu sekolahnya di sekolah mayoritas Hindu, itu mereka mendapat menu kering untuk dibawa pulang.

Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali memastikan penyaluran paket makan bergizi gratis (MBG) kepada para pelajar tetap berlanjut meski bulan Puasa Ramadan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   MBG Makan Bergizi Gratis Program MBG Bali Hindu muslim Puasa Ramadan BGN Bali Paket Makanan Basah Paket Makanan Kering

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC - JPNN.com Bali

    Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC

  2. Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas

  3. Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU