JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Imlek 2577: Warga Tionghoa Gelar Ritual Tolak Bala, Parade di Jalanan Kuta

Imlek 2577: Warga Tionghoa Gelar Ritual Tolak Bala, Parade di Jalanan Kuta

Selasa, 17 Februari 2026 – 15:40 WIB
Imlek 2577: Warga Tionghoa Gelar Ritual Tolak Bala, Parade di Jalanan Kuta - JPNN.com Bali
Warga etnis Tionghoa Kuta gelar tolak bala akulturasi budaya jelang Tahun Baru Imlek di Badung, Bali, Senin (16/2). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, KUTA - Ratusan warga etnis Tionghoa di Kuta menggelar ritual tolak bala, perpaduan akulturasi budaya Tionghoa-Bali jelang Tahun Baru Imlek 2577.

Penanggung Jawab Pengurus Vihara Dharmayana Kuta Adi Dharmaja Kusuma mengatakan ritual tolak bala dilakukan dengan parade iringan lima barongsai dan dua liong.

Sekitar 400 orang warga etnis Tionghoa, Kuta berjalan perlahan sambil membawa perlengkapan upacara.

Baca Juga:

Prosesi tolak bala sendiri berlangsung pada waktu sore sehari jelang Tahun Baru Imlek 2577 dan tahun ini merupakan kali ke-18 ritual rutin dilakukan.

Para peserta parade berjalan dari Vihara Dharmayana Kuta menuju selatan ke persimpangan Jalan Blambangan-Kalianget.

Rombongan selanjutnya berbelok ke barat dan berhenti sejenak untuk menampilkan atraksi barongsai dan liong

Baca Juga:

“Ini untuk memberikan penghormatan kepada makhluk-makhluk yang tidak terlahir di alam bahagia.

Kami meyakini liong dan barongsai bisa menetralisir hal-hal negatif,” ujar Adi Dharmaja Kusuma dilansir dari Antara.

Ratusan warga etnis Tionghoa di Kuta menggelar ritual tolak bala, perpaduan akulturasi budaya Tionghoa-Bali jelang Tahun Baru Imlek 2577.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Imlek 2577 Tionghoa Warga Tionghoa kuta Tolak Bala Ritual Tolak Bala Barong Liong Vihara Dharmayana Kuta Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC - JPNN.com Bali

    Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC

  2. Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas

  3. Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU