BGN Bali Mulai Menyasar Ibu Hamil, Menyusui & Balita, Gandeng Kader Posyandu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali memfokuskan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) ke 3B, yaitu ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak bawah lima tahun (balita) selama libur panjang pekan ini.

Libur panjang bagi siswa sendiri berlangsung sejak akhir pekan lalu dan berlanjut hingga Sabtu 21 Februari 2026 mendatang.

Sulit bagi BGN meminta para guru mengumpulkan siswanya untuk dibagikan MBG.

“Untuk MBG itu tetap berjalan, tetapi berfokus pada penerima manfaat 3B bumil, busui, dan balita saat libur panjang kemarin sampai saat ini,” kata Koordinator BGN Bali, Risca Christina, dilansir dari Antara.

Menurut Risca Christina, penyaluran kepada 3B lebih mudah, sebab selama ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah BGN Bali sudah bekerja sama dengan posyandu.

“SPPG kami arahkan untuk mengumpulkan kader posyandu atau kader BKKBN yang bisa membantu, biasanya kumpul itu di balai banjar atau di puskesmas.

Kami taruh di sana nanti 3B itu dikumpulkan dibagikan MBG-nya,” ujar Risca Christina.

BGN Bali mengaku tidak mendapat keluhan dari siswa karena selain saat Imlek dan bulan Ramadan, setiap libur panjang MBG tak dibagikan.