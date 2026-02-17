JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BGN Bali Mulai Menyasar Ibu Hamil, Menyusui & Balita, Gandeng Kader Posyandu

BGN Bali Mulai Menyasar Ibu Hamil, Menyusui & Balita, Gandeng Kader Posyandu

Selasa, 17 Februari 2026 – 15:13 WIB
BGN Bali Mulai Menyasar Ibu Hamil, Menyusui & Balita, Gandeng Kader Posyandu - JPNN.com Bali
Ilustrasi juru masak membuat menu MBG di SPPG. Foto: Aristo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali memfokuskan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) ke 3B, yaitu ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak bawah lima tahun (balita) selama libur panjang pekan ini.

Libur panjang bagi siswa sendiri berlangsung sejak akhir pekan lalu dan berlanjut hingga Sabtu 21 Februari 2026 mendatang.

Sulit bagi BGN meminta para guru mengumpulkan siswanya untuk dibagikan MBG.

Baca Juga:

“Untuk MBG itu tetap berjalan, tetapi berfokus pada penerima manfaat 3B bumil, busui, dan balita saat libur panjang kemarin sampai saat ini,” kata Koordinator BGN Bali, Risca Christina, dilansir dari Antara.

Menurut Risca Christina, penyaluran kepada 3B lebih mudah, sebab selama ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah BGN Bali sudah bekerja sama dengan posyandu.

“SPPG kami arahkan untuk mengumpulkan kader posyandu atau kader BKKBN yang bisa membantu, biasanya kumpul itu di balai banjar atau di puskesmas.

Baca Juga:

Kami taruh di sana nanti 3B itu dikumpulkan dibagikan MBG-nya,” ujar Risca Christina.

BGN Bali mengaku tidak mendapat keluhan dari siswa karena selain saat Imlek dan bulan Ramadan, setiap libur panjang MBG tak dibagikan.

BGN Bali memfokuskan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) ke 3B, yaitu ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak bawah lima tahun (balita) selama libur
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BGN Bali Makan Bergizi Gratis Program MBG ibu hamil ibu menyusui balita posyandu Libur Imlek Libur Ramadan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC - JPNN.com Bali

    Maxwell Puas Persija Bungkam Bali United, Sorot Kekalahan dari Arema FC

  2. Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Peran Baru Jordi Amat di Persija Bikin Jadi Pemain Terbaik, Responsnya Berkelas

  3. Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar Seusai Digasak Persija, Sanksi Komdis PSSI Menanti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU