Ikon Baru Literasi Gianyar: Patung Soekarno Mendidik Berdiri di Gedung Nawaksara

Selasa, 17 Februari 2026 – 07:59 WIB
Bupati Made Mahayastra meresmikan Patung Soekarno yang sedang mendidik anak di Gedung Perpustakaan Daerah Nawaksara, Gianyar, Senin (16/2) kemarin. Foto: Humas Pemkab Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bupati Made Mahayastra meresmikan Patung Soekarno yang sedang mendidik anak di Gedung Perpustakaan Daerah Nawaksara, Gianyar, Senin (16/2) kemarin.

Peresmian ini menjadi simbol komitmen daerah dalam menanamkan nilai pendidikan, literasi, dan nasionalisme kepada generasi muda.

Upacara peresmian dilaksanakan bertepatan dengan Upacara Piodalan di Gedung Perpustakaan Nawaksara Gianyar dengan melaspas dan mendem pedagingan di bawah Patung Soekarno mendidik anak.

Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan sosok Soekarno tidak hanya dikenal sebagai Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga figur yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.

Melalui karya patung ini, diharapkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa terus tumbuh di lingkungan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.

“Ide pembuatan patung ini terinspirasi dari kisah sejarah ketika Bung Karno menjalani masa pengasingan.

Dalam keterbatasan dan tekanan penjajahan, beliau tetap meluangkan waktu untuk mengajarkan anak-anak di sekitarnya, menanamkan semangat kebangsaan, wawasan, dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang merdeka,” ujar Ida Ayu Putu Eka Susanti dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Selama masa pengasingan oleh pemerintah kolonial, Soekarno tetap aktif berdiskusi, mengajar, dan membangun kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat.

