JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Sempat Lemas Tak Bisa Terbang, Angsabatu Cokelat Ini Kembali ke Laut Bali

Sempat Lemas Tak Bisa Terbang, Angsabatu Cokelat Ini Kembali ke Laut Bali

Selasa, 17 Februari 2026 – 07:51 WIB
Sempat Lemas Tak Bisa Terbang, Angsabatu Cokelat Ini Kembali ke Laut Bali - JPNN.com Bali
Satu ekor burung angsabatu cokelat (Sula leucogaster) dilepasliarkan di pesisir Pantai Keresek, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, pekan lalu. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali kembali melepasliarkan satwa liar ke habitat alaminya.

Satu ekor burung angsabatu cokelat (Sula leucogaster) dilepasliarkan di pesisir Pantai Keresek, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali, pekan lalu.

Lokasi ini dinilai layak dan sesuai berdasarkan hasil kajian habitat yang telah dilakukan.

Baca Juga:

Fakta tersebut diperkuat oleh informasi masyarakat setempat yang kerap menjumpai keberadaan burung angsabatu cokelat di kawasan pesisir tersebut.

Pelepasliaran tersebut dihadiri oleh tim resor KSDA Wilayah Buleleng–Pelabuhan Gilimanuk, Tim YJSI dan Mahasiswa magang Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Kepala Resor KSDA Wilayah Buleleng–Pelabuhan Gilimanuk, Beni Supeno, menegaskan pentingnya kepedulian bersama terhadap kelestarian satwa liar.

Baca Juga:

“Jangan menunggu satwa punah baru peduli.

Tindakan kecil dalam menyelamatkan satwa merupakan simbol nyata dalam menjaga kelestarian dan keindahan alam,” ujar Beni Supeno dilansir dari laman BKSDA Bali.

Satu ekor burung angsabatu cokelat (Sula leucogaster) dilepasliarkan di pesisir Pantai Keresek, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, pekan lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Angsabatu Cokelat Burung Angsabatu Cokelat Bali Pantai Keresek bksda bali satwa liar Yayasan Jaringan Satwa Indonesia Brown Booby

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persita Gasak PSBS Biak: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persita Gasak PSBS Biak: Papan Tengah Panas

  2. Persija Cetak Momen Bersejarah, Johnny Jansen Gagal Melampaui Capaian Teco - JPNN.com Bali

    Persija Cetak Momen Bersejarah, Johnny Jansen Gagal Melampaui Capaian Teco

  3. Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang - JPNN.com Bali

    Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU