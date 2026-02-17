Sempat Lemas Tak Bisa Terbang, Angsabatu Cokelat Ini Kembali ke Laut Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali kembali melepasliarkan satwa liar ke habitat alaminya.

Satu ekor burung angsabatu cokelat (Sula leucogaster) dilepasliarkan di pesisir Pantai Keresek, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali, pekan lalu.

Lokasi ini dinilai layak dan sesuai berdasarkan hasil kajian habitat yang telah dilakukan.

Fakta tersebut diperkuat oleh informasi masyarakat setempat yang kerap menjumpai keberadaan burung angsabatu cokelat di kawasan pesisir tersebut.

Pelepasliaran tersebut dihadiri oleh tim resor KSDA Wilayah Buleleng–Pelabuhan Gilimanuk, Tim YJSI dan Mahasiswa magang Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Kepala Resor KSDA Wilayah Buleleng–Pelabuhan Gilimanuk, Beni Supeno, menegaskan pentingnya kepedulian bersama terhadap kelestarian satwa liar.

“Jangan menunggu satwa punah baru peduli.

Tindakan kecil dalam menyelamatkan satwa merupakan simbol nyata dalam menjaga kelestarian dan keindahan alam,” ujar Beni Supeno dilansir dari laman BKSDA Bali.