JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (17/2): Tak Baik Menggelar Pertemuan, Ada Unsur Keributan

Kalender Bali Selasa (17/2): Tak Baik Menggelar Pertemuan, Ada Unsur Keributan

Selasa, 17 Februari 2026 – 06:45 WIB
Kalender Bali Selasa (17/2): Tak Baik Menggelar Pertemuan, Ada Unsur Keributan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 17 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Prangbakat. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (17/2) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Prangbakat.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (17/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 17 Februari 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Prangbakat: Tidak baik mengadakan pertemuan karena mengandung unsur keributan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Kalender Bali Tak Baik Menggelar Pertemuan Unsur Keributan Kalender Bali Selasa 17 Februari 2026 Dewasa Ayu Anggara Kasih Prangbakat Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persita Gasak PSBS Biak: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persita Gasak PSBS Biak: Papan Tengah Panas

  2. Persija Cetak Momen Bersejarah, Johnny Jansen Gagal Melampaui Capaian Teco - JPNN.com Bali

    Persija Cetak Momen Bersejarah, Johnny Jansen Gagal Melampaui Capaian Teco

  3. Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang - JPNN.com Bali

    Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU