Epson Roadmap 2026: Fokus Inovasi Hijau & Transformasi B2B

bali.jpnn.com, BANGKOK - Perusahaan teknologi global, Epson, secara resmi memaparkan peta jalan (roadmap) dan arah strategi bisnisnya pada 2026.

Dalam rangkaian acara Media Gathering 2026 yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Bangkok, Thailand, Epson menegaskan komitmennya untuk memimpin pasar melalui inovasi teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business (B2B).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh perwakilan media dari berbagai provinsi di Indonesia.

Selain sebagai ajang silaturahmi, forum ini menjadi wadah krusial bagi Epson untuk mensinkronkan visi perusahaan dengan perkembangan kebutuhan industri di tanah air.

Terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang kian menantang.

Jajaran pimpinan Epson menekankan bahwa 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran pasar akan pentingnya solusi teknologi yang berkelanjutan (sustainability).

Jajaran pimpinan Epson menyampaikan bahwa 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi yang makin efisien dan ramah lingkungan, seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap solusi teknologi berkelanjutan.