JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Epson Roadmap 2026: Fokus Inovasi Hijau & Transformasi B2B

Epson Roadmap 2026: Fokus Inovasi Hijau & Transformasi B2B

Senin, 16 Februari 2026 – 20:33 WIB
Epson Roadmap 2026: Fokus Inovasi Hijau & Transformasi B2B - JPNN.com Bali
Suasana acara Media Gathering 2026 yang digelar Epson dengan perwakilan media dari Indonesia dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Bangkok, Thailand. Foto: Eno/JPNN.com

bali.jpnn.com, BANGKOK - Perusahaan teknologi global, Epson, secara resmi memaparkan peta jalan (roadmap) dan arah strategi bisnisnya pada 2026.

Dalam rangkaian acara Media Gathering 2026 yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Bangkok, Thailand, Epson menegaskan komitmennya untuk memimpin pasar melalui inovasi teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business (B2B).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh perwakilan media dari berbagai provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

Selain sebagai ajang silaturahmi, forum ini menjadi wadah krusial bagi Epson untuk mensinkronkan visi perusahaan dengan perkembangan kebutuhan industri di tanah air.

Terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang kian menantang.

Jajaran pimpinan Epson menekankan bahwa 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi.

Baca Juga:

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran pasar akan pentingnya solusi teknologi yang berkelanjutan (sustainability).

Jajaran pimpinan Epson menyampaikan bahwa 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi yang makin efisien dan ramah lingkungan, seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap solusi teknologi berkelanjutan.

Epson menegaskan komitmennya untuk memimpin pasar melalui inovasi teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Epson Epson Roadmap 2026 Inovasi Hijau Indonesia Bangkok Transformasi B2B Media Gathering 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang - JPNN.com Bali

    Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang

  2. Ulang Tahun Bali United Ternoda, Johnny Jansen Sentil Gol Gustavo Almeida - JPNN.com Bali

    Ulang Tahun Bali United Ternoda, Johnny Jansen Sentil Gol Gustavo Almeida

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Bungkam Bali United: Arema FC Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Bungkam Bali United: Arema FC Amazing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU