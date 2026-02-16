Pemkab Jembrana & Bulog Gelar Operasi Pasar Tekan Inflasi, Lihat Respons Konsumen

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pemkab Jembrana bersama Pemprov Bali dan Perum Bulog menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Bali, Minggu (15/2) kemarin.

Operasi pasar ini disambut antusias masyarakat yang memadati areal pasar murah tersebut.

Operasi pasar ini digelar untuk mengendalikan inflasi menjelang Ramadan 2026 dan Hari Raya Nyepi yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan.

Di operasi pasar ini kebutuhan pokok dijual di bawah harga pasaran seperti beras 5 kg dengan harga Rp58.000, gula pasir Rp17.200 per kilogram dan minyak goreng Rp15.500 per liter.

Selain itu juga dijual bumbu dapur, kue serta produk olahan pangan dari UMKM Jembrana.

"Operasi pasar ini merupakan salah satu strategi pengendalian inflasi daerah secara menyeluruh," kata Sekda Jembrana I Made Budiasa dilansir dari Antara.

Sekda Jembrana mengeklaim pihaknya terus memantau pergerakan harga bahan pangan, agar segera bisa mengambil tindakan jika harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Menurut dia, saat ini terjadi kenaikan harga telur, ayam ras dan cabai rawit, tetapi masih dalam batas yang wajar.