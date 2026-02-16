JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Transaksi QRIS di Bali Melonjak, Sebegini Data yang Diungkap Bank Indonesia

Transaksi QRIS di Bali Melonjak, Sebegini Data yang Diungkap Bank Indonesia

Senin, 16 Februari 2026 – 10:46 WIB
Transaksi QRIS di Bali Melonjak, Sebegini Data yang Diungkap Bank Indonesia - JPNN.com Bali
Ilustrasi QRIS. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pemerintah daerah di Bali berbasis pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat.

Berdasar data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, transaksi QRIS sepanjang 2025 menembus Rp17,92 miliar.

Bank sentral itu menyebutkan realisasi KKI pemerintah daerah di Bali pada 2025 total mencapai Rp18,12 miliar, atau melonjak dibandingkan 2024 sebesar Rp3,69 miliar dan pada 2023 sebesar Rp120 juta.

Baca Juga:

Dari realisasi Rp18,12 miliar itu, sebesar Rp17,92 miliar di antaranya memanfaatkan KKI QRIS dan sisanya Rp293,73 juta menggunakan KKI Fisik.

“Realisasi transaksi KKI semakin meningkat dengan preferensi menggunakan QRIS,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja dilansir dari Antara.

Adapun indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di sembilan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Bali hingga semester I-2025 mencapai rata-rata di atas 91 persen.

Baca Juga:

Erwin Soeriadimadja mendorong agar realisasi belanja daerah menggunakan KKI bisa ditingkatkan dan perlu lebih masif terutama menggunakan KKI daring dalam pengadaan melalui katalog elektronik.

Transaksi digital khususnya untuk penerimaan pajak/retribusi pada 2025 juga menunjukkan tren positif.

Transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pemerintah daerah di Bali berbasis pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bank Indonesia Bank Indonesia Perwakilan Bali Bali QRIS kartu kredit Quick Response Code Indonesian Standard

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang - JPNN.com Bali

    Ricky Nelson Bongkar Taktik Jitu Persija Redam Bali United, Senang Mitos Tumbang

  2. Ulang Tahun Bali United Ternoda, Johnny Jansen Sentil Gol Gustavo Almeida - JPNN.com Bali

    Ulang Tahun Bali United Ternoda, Johnny Jansen Sentil Gol Gustavo Almeida

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Bungkam Bali United: Arema FC Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Bungkam Bali United: Arema FC Amazing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU