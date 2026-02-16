BMKG: Seluruh Kabupaten & Kota di Bali Diguyur Hujan, Waspada Banjir & Longsor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 15 – 21 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Senin hari ini (16/2), cuaca buruk yang ditandai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih mengguyur Bali disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan level waspada antara sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Badung, Tabanan, Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem dan Klungkung.

BMKG juga merilis potensi angin kencang di tujuh kabupaten di Provinsi Bali, yakni Badung, Tabanan, Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem dan Klungkung.

Peningkatan curah hujan ini seiring menguatnya Monsun Asia.

Dilansir dari Antara, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan hasil analisis menunjukkan aliran angin baratan yang cukup dominan.

Aliran angin baratan ini akibat penguatan Monsun Asia yang mempercepat pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan.

Kondisi tersebut diperkuat aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berada pada fase Samudra Hindia serta dukungan gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby yang memicu terbentuknya perlambatan dan belokan angin atau konvergensi.