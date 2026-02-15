JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Akumulasi Utang RSU Negara Tembus Rp 33 Miliar, Bupati Kembang Pasang Badan

Akumulasi Utang RSU Negara Tembus Rp 33 Miliar, Bupati Kembang Pasang Badan

Minggu, 15 Februari 2026 – 13:54 WIB
Akumulasi Utang RSU Negara Tembus Rp 33 Miliar, Bupati Kembang Pasang Badan - JPNN.com Bali
Ilustrasi RSU Negara. Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Utang Rumah Sakit Umum (RSU) Negara, Jembrana, ternyata cukup besar, mencapai angka akumulatif sebesar Rp 33 miliar lebih.

Beban utang tersebut merupakan akumulasi dari periode pemerintahan sebelumnya.

Akhir 2024, RSU Negara tercatat meninggalkan beban utang sebesar Rp 32 miliar lebih.

Baca Juga:

Kondisi ini diperburuk dengan kinerja keuangan setahun terakhir yang mencatatkan kerugian operasional sekitar Rp 900 juta.

Kondisi ini memaksa Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengambil sikap dengan menandatangani dokumen utang RSU Negara.

Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan dalam menuntaskan persoalan finansial menahun yang menghambat optimalisasi fasilitas kesehatan rumah sakit plat merah tersebut.

Baca Juga:

Bupati Kembang Hartawan minta direksi RSU Negara, terutama direktur yang baru untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran atau kerugian di masa mendatang.

Caranya dengan melakukan evaluasi menyeluruh manajemen rumah sakit, mendorong efisiensi serta optimalisasi pendapatan dan melakukan empati fiskal.

Utang Rumah Sakit Umum (RSU) Negara, Jembrana, ternyata cukup besar, mencapai angka akumulatif sebesar Rp 33 miliar lebih.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   rsu negara utang Utang RSU Negara Jembrana Bupati Kembang Hartawan Direksi RSU Negara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United - JPNN.com Bali

    Persija Ekstra Waspada, Thijmen Goppel Jadi Ancaman di Sektor Sayap Bali United

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persija: 3 Poin Harga Diri

  3. Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi - JPNN.com Bali

    Fan Sorot Performa Diego Campos, Johnny Jansen Pasang Badan, Sentil Adaptasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU