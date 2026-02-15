Koster: Health Tourism Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri.

Padahal, menurut Koster, pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya Bali tidak kalah dengan layanan kesehatan di negara lainnya.

“Pelayanan kesehatan yang Indonesia punya saya rasa tidak kalah dengan luar negeri.

Pertanyaannya, mengapa mereka bisa berkelas dunia?” ujar Koster saat menghadiri groundbreaking Eye Hospitals and Clinics JEC Bali Sanur di The Sanur, Sabtu (14/2) kemarin.

“Ini saya rasa hanya soal komitmen dan tatanan membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkelas internasional,” imbuh Koster.

Koster menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan sangat strategis untuk dikembangkan di Bali.

Bukan hanya untuk mengembangkan pelayanan Kesehatan, tetapi juga dapat menjadi tujuan wisata baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali.

“Ini tidak hanya berfungsi untuk kepentingan kesehatan yang berkelas dunia, tetapi sekaligus akan mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang datang ke Bali,” kata Koster.