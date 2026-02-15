BMKG Catat 392.777 Sambaran Petir di Bali, Dominan Pukul 17.00 WITA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Stasiun Geofisika Denpasar Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sambaran petir di Bali menembus 392.777 kali per Januari 2026.

Secara bulanan, jumlah itu menunjukkan penurunan dibandingkan Desember 2025 sebanyak 595.421 kali sambaran.

Pada periode 1-8 Februari 2026 jumlah sambaran petir di Bali untuk jenis CG- mendominasi sebanyak 7.770 kali, CG+ sebanyak 2.773 dan IC sebanyak 1.495 kali sambaran petir.

Sepanjang 2025, total sambaran petir di Bali mencapai 3,45 juta petir berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar.

Jumlah sambaran petir itu menyesuaikan pola musim hujan yang banyak terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun, yaitu periode November-Februari.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Stasiun Geofisika BMKG I Ketut Sudiarta, penurunan jumlah petir itu diperkirakan karena menurunnya pembentukan awan Cumulonimbus (Cb).

Cb adalah awan badai yang menjadi sumber utama petir.

“Awan Cb tumbuh pada kondisi atmosfer yang lembab dan tidak stabil secara termodinamika,” ujar I Ketut Sudiarta di Denpasar, Minggu (15/2).