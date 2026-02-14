Koster Melahap Lintasan 6K Denpasar Fun Run, Mendoakan Jadi Kota yang Maju

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melepas peserta 6K Denpasar Fun Run 2026 yang mengambil start dan finis di Patung Catur Muka, Jalan Gajah Mada Denpasar, Sabtu (14/2/2026).

Tak sekadar melepas peserta, Gubernur Koster bersama Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa juga mengikuti kegiatan lari yang menempuh jarak 6 Km itu.

Memulai start dari Jalan Gajah Mada, Gubernur Koster dan peserta lainnya menempuh rute lari di sepanjang Jalan Udayana – Sutoyo - PB Soedirman - Yos Sudarso – Diponegoro - Hasanuddin-Thamrin – Wahidin – Setiabudi - Sri Rama – Sutomo - Gajah Mada.

Di sepanjang rute lari, Koster menebar sapa dan sesekali melayani permintaan foto bareng.

Dengan kombinasi lari kecil dan berjalan cepat, Gubernur Koster mencatatkan waktu 1 jam 10 menit untuk jarak lari 6K.

Ia pun berhak atas medali dari panitia karena telah berhasil menempuh rute yang ditetapkan pada event ini.

Koster menilai kegiatan ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kesehatan.

“Sesuai catatan, saya berhasil menempuh jarak 6K dalam waktu 1 jam 10 menit,” ujar Koster semringah.