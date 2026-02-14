Pertamina Amankan Stok Imlek & Ramadan, Tambah 200 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat selama long weekend pekan ini.

Masyarakat di seluruh Indonesia menikmati long weekend serangkaian perayaan Imlek selama empat hari berturut-turut mulai Sabtu (14/2) hingga Selasa (17/2).

Pada pekan yang sama ketika perayaan Imlek, umat muslim di seluruh Indonesia juga akan menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan stok BBM dan LPG selama long weekend tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan.

Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

"Pada momen dua hari besar ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat.

Kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat,” ujar Ahad Rahedi, Sabtu (14/2).

Di sisi lain untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ).