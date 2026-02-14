Dinkes Bali Rilis Edaran, Faskes Wajib Melayani Pasien Kronis PBI JKN Nonaktif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali meminta seluruh fasilitas kesehatan tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan penyakit kronis meski sedang dinonaktifkan pusat.

Kepala Dinkes Bali I Nyoman Gede Anom mengatakan, sesuai informasi Kementerian Sosial, pelayanan yang dibuka khusus bagi pasien dengan penyakit katastropik atau kronis, karena ketika ditemukan PBI JKN-nya nonaktif, otomatis akan segera diaktivasi kembali.

“Pemprov Bali menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dengan status kepesertaan JKN yang nonaktif sementara,” ujar Kadinkes Bali I Nyoman Gede Anom dilansir dari Antara.

Penegasan tersebut telah tertuang dalam surat edaran Kepala Dinkes Bali yang diterbitkan sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Kesehatan.

Menurut Kadinkes Bali, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Terutama dalam kondisi darurat maupun kebutuhan medis yang mendesak.

Kadinkes Bali menambahkan pasien dengan status PBI JKN nonaktif masih bisa mendapat pelayanan kesehatan hingga maksimal tiga bulan sambil menunggu proses reaktivasi.

Meski pasien tersebut jaminan kesehatannya dinonaktifkan, ia meminta rumah sakit, puskesmas dan klinik tetap memberikan pelayanan sesuai standar medis dan standar keselamatan pasien.