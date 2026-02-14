Kalender Bali Sabtu (14/2): Baik untuk Pekerjaan Memakai Api & Mengusir Guna-guna

JPNN.com

Sabtu, 14 Februari 2026 – 05:32 WIB
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 14 Februari 2026 bertepatan dengan Saniscara Paing Menail. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (14/2) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Paing Menail.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (14/2) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 14 Februari 2026 bertepatan dengan Saniscara Paing Menail: Hari baik untuk pekerjaan yang memakai api & mengusir guna-guna
