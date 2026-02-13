Wapres Gibran Bareng Koster Cek Pemberian Subsidi di Pasar Badung, Minta Ditambah

JPNN.com

Jumat, 13 Februari 2026 – 19:02 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Bali Wayan Koster mengecek pemberian subsidi bahan pokok di Pasar Badung, Denpasar, Jumat (13/2) Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengecek langsung pemberian subsidi bahan pokok di Pasar Badung, Jumat (13/2).

Wapres Gibran berusaha memastikan kondisi harga di Pasar Badung terjaga.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo ini menyarankan pemerintah daerah memberikan subsidi agar masyarakat tetap dapat membeli.

“Ini yang mana saja dapat subsidi?” kata Wapres Gibran bertanya sambil meninjau lapak pedagang cabai di Denpasar, Bali, Jumat (13/2).

Wapres Gibran memberi pesan agar pemberian subsidi diberikan kepada lebih banyak lagi pedagang.

Sebab, saat ini rata-rata per hari pengelola pasar memberikan subsidi kepada delapan pedagang di setiap komoditas.

Langkah tersebut dipilih mengingat pemberian subsidi besar-besaran memerlukan anggaran yang besar pula.

Pemkot Denpasar diketahui telah memberikan subsidi ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga.

