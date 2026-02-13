JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Terima Kunker DPRD Purworejo, Harmonisasi 295 Regulasi, Ini Kendalanya

Kemenkum Bali Terima Kunker DPRD Purworejo, Harmonisasi 295 Regulasi, Ini Kendalanya

Jumat, 13 Februari 2026 – 18:53 WIB
Kemenkum Bali Terima Kunker DPRD Purworejo, Harmonisasi 295 Regulasi, Ini Kendalanya - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (13/02). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (13/02).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra Ardiansyah dan para pejabat administrator.

Plh. Kakanwil Kemenkum Bali Mustiqo Vitra Ardiansyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut.

Baca Juga:

“Kehadiran Bapak/Ibu merupakan kehormatan sekaligus wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang taat asas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Mustiqo Vitra.

Mustiqo Vitra menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi pembentukan dan harmonisasi Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum.

“Sepanjang 2025, kami telah melakukan harmonisasi terhadap 496 rancangan regulasi daerah dari seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Juga:

Angka ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya proses harmonisasi,” kata Mustiqo Vitra.

Meski demikian, Mustiqo Vitra juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam proses harmonisasi.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (13/02).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali DPRD Purworejo kunker Ranperda Raperkada harmonisasi Regulasi Daerah Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Siap Tempur Lawan Bali United, Gustavo Almeida Sentil Persaingan Juara - JPNN.com Bali

    Persija Siap Tempur Lawan Bali United, Gustavo Almeida Sentil Persaingan Juara

  2. Suporter Persija Gerah, Minta Mauricio Ubah Taktik & Formasi Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Suporter Persija Gerah, Minta Mauricio Ubah Taktik & Formasi Kontra Bali United

  3. Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU