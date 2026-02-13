DPR RI: Bali Harus Dibangun Secara Khusus & Ikonik, Sentol Malaysia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, Bali membutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif.

“Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda.

Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster, kemarin (12/2).

Komisi V DPR RI sepakat perlu percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

“Pembangunan di negara lain, seperti Malaysia, sudah lebih maju.

Ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik.

Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” kata Lasarus.