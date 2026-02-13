JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPR RI: Bali Harus Dibangun Secara Khusus & Ikonik, Sentol Malaysia

DPR RI: Bali Harus Dibangun Secara Khusus & Ikonik, Sentol Malaysia

Jumat, 13 Februari 2026 – 07:38 WIB
DPR RI: Bali Harus Dibangun Secara Khusus & Ikonik, Sentol Malaysia - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI, kemarin (12/2). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, Bali membutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif.

“Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda.

Baca Juga:

Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster, kemarin (12/2).

Komisi V DPR RI sepakat perlu percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

“Pembangunan di negara lain, seperti Malaysia, sudah lebih maju.

Baca Juga:

Ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik.

Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” kata Lasarus.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPR RI Komisi V DPR RI Bali Malaysia Koster gubernur koster proyek infrastruktur Ikonik pariwisata devisa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center

  2. Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC

  3. Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak - JPNN.com Bali

    Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU