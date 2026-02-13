JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Masuk Puncak Musim Hujan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Bali Masuk Puncak Musim Hujan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Jumat, 13 Februari 2026 – 06:17 WIB
Bali Masuk Puncak Musim Hujan, Waspada Bencana Hidrometeorologi - JPNN.com Bali
Ilustrasi hujan lebat mengguyur Bali hari ini disertai petir dan angin kencang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 11 – 17 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Jumat hari ini (13/2) cuaca buruk didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

BMKG memperkirakan hujan dengan level waspada, ditandai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Klungkung dan Tabanan.

Baca Juga:

Level siaga ditandai dengan hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Bangli, Buleleng dan Karangasem.

Khusus untuk wilayah Badung, BMKG meminta masyarakat waspada lantaran hujan turun disertai dengan angin kencang.

Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan longsor, tergantung tingkat kerawanan masing-masing wilayah.  

Baca Juga:

Berdasarkan analisis BMKG, sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Monsun Asia diperkirakan masih akan memberikan pengaruh kuat disertai terbentuknya pola pertemuan angin (konvergensi dan belokan angin) di wilayah Bali dan kelembapan udara basah hingga lapisan atmosfer atas (200 mb).

BMKG memperkirakan Jumat hari ini (13/2) cuaca buruk didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali hujan puncak musim hujan musim hujan angin kencang petir Bencana Hidrometeorologi cuaca ekstrem BBMKG Wilayah III Denpasar BMKG

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    Serdadu Tridatu Bangga Dua Klub K-League Latihan di Bali United Training Center

  2. Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FC

  3. Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak - JPNN.com Bali

    Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU