Bali Masuk Puncak Musim Hujan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 11 – 17 Februari 2025.

BMKG memperkirakan Jumat hari ini (13/2) cuaca buruk didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

BMKG memperkirakan hujan dengan level waspada, ditandai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Klungkung dan Tabanan.

Level siaga ditandai dengan hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Bangli, Buleleng dan Karangasem.

Khusus untuk wilayah Badung, BMKG meminta masyarakat waspada lantaran hujan turun disertai dengan angin kencang.

Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan longsor, tergantung tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

Berdasarkan analisis BMKG, sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Monsun Asia diperkirakan masih akan memberikan pengaruh kuat disertai terbentuknya pola pertemuan angin (konvergensi dan belokan angin) di wilayah Bali dan kelembapan udara basah hingga lapisan atmosfer atas (200 mb).