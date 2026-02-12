Munggahan Ramadan 1446 H Momen Memperkuat Harmoni dan Integritas Pengabdian

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1446 H/2026 M yang diselenggarakan secara terpusat di Graha Pengayoman Jakarta, Kamis (12/2).

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom dari Ruang Darmawangsa.

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan Kementerian Hukum dalam menata niat, membersihkan hati, serta memperkuat komitmen pengabdian sebagai aparatur negara.

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, bersama seluruh jajaran turut hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat.

Menkum Supratman Andi Agtas mengajak seluruh jajaran, khususnya yang beragama Islam untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan semangat meningkatkan kualitas diri dan pengabdian.

“Mari menyambut bulan puasa yang penuh berkah ini dengan ikhtiar terbaik.

Jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan memberikan pengabdian terbaik yang berdampak bagi sesama,” ujar Menkum Supratman.

Menteri Hukum menegaskan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang memiliki batas waktu.