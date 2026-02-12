JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Gelar Diseminasi KI, Dorong Kepatuhan Royalti & Standar Layanan Prima

Kemenkum Bali Gelar Diseminasi KI, Dorong Kepatuhan Royalti & Standar Layanan Prima

Kamis, 12 Februari 2026 – 18:29 WIB
Kemenkum Bali Gelar Diseminasi KI, Dorong Kepatuhan Royalti & Standar Layanan Prima - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2026 di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Badung, Kamis (12/2). Foto: Kemenkum Bali.

bali.jpnn.com, KUTA - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2026 di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Badung, Kamis (12/2).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem KI di Bali melalui pemahaman hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan, Kabid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Bali Isya Nalaprajayang.

Baca Juga:

Isya Nalaprajayang menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepolisian, universitas, pelaku seni, asosiasi pusat perbelanjaan, hingga pengusaha Rumah Bernyanyi.

Forum ini dirancang sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum KI, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Baca Juga:

Mustiqo Vitra menegaskan bahwa royalti hak cipta lagu dan musik bukan sekadar pungutan, melainkan bentuk penghargaan atas karya intelektual yang lahir dari kreativitas pencipta.

"Pemerintah dan negara hadir untuk meningkatkan kepatuhan terhadap royalti hak cipta lagu dan musik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait," ujar Mustiqo.

Para narasumber memberikan materi kekayaan intelektual dalam kegiatan Diseminasi KI Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kemenkum Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali kekayaan intelektual Diseminasi KI royalti Ditjen KI LMKN LMK Ekosistem KI Bali hak cipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak - JPNN.com Bali

    Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

  2. Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut

  3. Bernardo Tavares Effect Bikin Persebaya Menggila, Banyak Keajaiban di Lapangan - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Effect Bikin Persebaya Menggila, Banyak Keajaiban di Lapangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU