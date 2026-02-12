Kepala Bappenas Konfirmasi Tol Gilimanuk-Mengwi dan Proyek LRT Berlanjut

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan komitmennya mendukung Bali agar lebih maju dan berkembang.

Penegasan itu dilontarkan Rachmat Pambudy saat bertemu Gubernur Wayan Koster di Gedung Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/2) kemarin.

Menurut Rachmat Pambudy, Bali adalah wajah Indonesia.

"Bali ini kita ibaratkan cermin Indonesia, mau bagus maupun tidak bagus," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy kemarin.

Oleh sebab itu, sesuai permintaan Gubernur Koster, Kementerian PPN/Bappenas akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur daerah Bali.

"Bukan hanya darat dan laut, udara juga. Termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat," ujar Rachmat Pambudy.

Sebagai bukti keseriusan, di tengah pertemuan Rachmat Pambudy langsung menelepon beberapa menteri terkait.

Menteri Pambudy juga menyinggung pentingnya penguatan sektor pertanian.