Koster Tagih Kelanjutan Proyek Tol Gilimanuk–Mengwi ke Pusat, Sorot Kemacetan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyampaikan sejumlah program penguatan infrastruktur yang saat ini tengah menjadi program prioritas Provinsi Bali.

Hal itu dilontarkan Koster saat menerima Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Gedung Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/2) kemarin.

"Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan dan lainnya.

Ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Bali," ujar Koster.

Koster juga mengaku telah menemui Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta untuk mendapatkan dukungan.

“Saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi," kata Koster.

Menurut Koster, pembangunan infrastruktur yang butuh perhatian adalah kepastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 km.

"Kami butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan," ucap Koster.