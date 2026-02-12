JPNN.com

BMKG: Seluruh Bali Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir, Waspada Banjir & Longsor

Kamis, 12 Februari 2026 – 06:31 WIB
Ilustrasi hujan lebat mengguyur seluruh wilayah Bali disertai petir dan angin kencang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 11 – 17 Februari 2025.

BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Buleleng.  

Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan longsor, tergantung tingkat kerawanan masing-masing wilayah.  

“Kami identifikasi adanya perkembangan signifikan dalam dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Berdasarkan analisis BBMKG Denpasar, monsun Asia diprakirakan masih akan memberikan pengaruh kuat disertai dengan terbentuknya pola pertemuan angin, yaitu konvergensi dan belokan angin di wilayah Bali.  

Selain itu, kelembapan udara basah hingga lapisan atmosfer atas atau 200 milibar menyebabkan peningkatan aktivitas konvektif.

Hal ini meningkatkan potensi kejadian cuaca ekstrem berupa hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.  

