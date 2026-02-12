Kalender Bali Kamis (12/2): Baik Membuat Alat Perangkap & Menanam Buah-buahan

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 05:37 WIB
Ilustrasi kalender Bali Kamis 12 Februari 2026 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Menail. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (12/2) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Kliwon Menail.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Kamis 12 Februari 2026 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Menail: Hari baik membuat alat perangkap & menanam buah-buahan
