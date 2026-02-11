Sosialisasi MBG di Gianyar: Asupan Gizi Tepat Dorong Kualitas Masyarakat

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:41 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengadakan sosialisasi MBG di Banjar Calo Desa Adat Pupuan, Tegallalang, Gianyar, Minggu (8/2). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengadakan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi asupan gizi sejak dini.

Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini berlangsung di Banjar Calo Desa Adat Pupuan, Tegallalang, Gianyar, Minggu (8/2).

Acara sosialisasi program MBG di Gianyar ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani dan ratusan peserta sosialisasi.

Tutik Kusuma Wardhani memaparkan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi program makan bergizi gratis di Desa Adat Pupuan, Gianyar.

Menurutnya, kebijakan baru ini merupakan program yang strategis nasional dan penuh manfaat untuk masyarakat khususnya bagi masa depan generasi muda.

“Gizi merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa kekurangan gizi, seperti stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” ujar Tutik Kusuma Wardhani.

