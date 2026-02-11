Kemenkum Bali Raih Predikat WBBM pada SAKIP dan ZI Award 2025

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:26 WIB
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 yang berlangsung, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dihadiri jajaran Kanwil Kemenkum Bali di Ruang Nakula Kanwil Kemenkum Bali.

Kegiatan nasional ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta perwakilan instansi pemerintah penerima penghargaan.

Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan tersebut secara virtual yang dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Ketua Tim Pokja WBK/WBBM Tahun 2025.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan evaluasi SAKIP dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur kualitas implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada 2025, sebanyak 312 unit kerja berhasil meraih predikat WBK/WBBM, terdiri atas 204 unit kerja berpredikat WBK dan 108 unit kerja berpredikat WBBM.

Kemenkum Indonesia memperoleh penghargaan sebagai instansi dengan jumlah unit kerja terbanyak yang meraih predikat WBBM Tahun 2025.

Perinciannya, tujuh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Bali bersama BPHN, Kanwil Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera Selatan.

