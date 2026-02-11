PKS Partai Paling Berintegritas 2025 Versi BRIN, Kemenko Polkum Merespons

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:14 WIB
Ilustrasi logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dok ANTARA

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mencatat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik dengan skor Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 tertinggi.

Dari delapan partai di senayan yang dinilai, PKS mendapat nilai tertinggi, sebesar 71.

Skor ini dihitung oleh BRIN dengan mengambil delapan partai politik dalam parlemen sebagai subjek sekaligus objek yang dinilai.

Baca Juga:

Rata-rata IIPP 2025 sebesar 61,22 atau berada pada kategori berintegritas sedang.

“Artinya kalau dari rata-rata nasional, PKS di atas nasional,” kata Wamenko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus di Badung, Bali, Rabu (11/2).

Menurutnya, terdapat lima dimensi yang diukur Kemenko Polkam bersama BRIN.

Baca Juga:

Mulai dari Kode Etik, Demokrasi Internal, Kaderisasi, Rekrutmen, dan Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel.

Empat dimensi IIPP 2025 berada pada kategori berintegritas sedang, yaitu Kode Etik dengan skor 66, Demokrasi Internal dengan skor 63,2.

Kemenko Polkam mencatat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik dengan skor Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 tertinggi
