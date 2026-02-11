Ekspor Manggis dari Bali ke Tiongkok Melonjak Menjelang Imlek, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ekspor buah manggis dari Bali ke Tiongkok menjelang tahun baru Imlek 2577 Kongzili/2026, melonjak.

Menurut data Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (Best Trust), BKHIT Bali selama 1 Januari sampai 9 Februari 2026 telah 42 kali menyertifikasi manggis dengan volume total 79,5 ton untuk keperluan ekspor.

“Angka itu naik 700 persen dibandingkan Desember 2025,” ujar Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Bali Heri Yuwono, Selasa (10/2) kemarin.

Menurut Heri Yuwono, permintaan manggis meningkat menjelang tahun baru Imlek karena masyarakat Tiongkok menganggap manggis sebagai lambang keberuntungan, kemakmuran, dan kesehatan.

Meski permintaannya meningkat, menurut data BKHIT Bali, angka pengiriman manggis menjelang Imlek 2026 masih lebih rendah dibandingkan dengan kurun yang sama tahun 2025.

Pada kurun yang sama 2025, BKHIT Bali melakukan total 131 kali sertifikasi manggis dengan volume 356,5 ton untuk tujuan ekspor.

Heri Yuwono mengatakan penurunan volume ekspor menurut BKHIT Bali antara lain disebabkan oleh penurunan produksi manggis akibat kondisi cuaca ekstrem.

Heri Yuwono menjelaskan bahwa penanganan pengiriman manggis ke China dilakukan sesuai dengan prosedur ekspor yang berlaku.