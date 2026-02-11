Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Rabu (11/2), Silakan Cek!

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:54 WIB
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (11/2) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Menail.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (11/2) saat Buda Wage Menail: Tersebar di Sukawati, Bangli, Gianyar, Bangli, Blahbatuh, Mengwi
